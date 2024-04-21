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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Тюкавина гол и пас на Бителло, у Карраскаля два ассиста: «Динамо» жёстко прошлось по «Пари НН» на выезде

21 Апреля 2024 • 15:57 Комментировать
Пари НН
1:4
Динамо Москва
окончен

Четырёхматчевая воскресная программа 25-го тура РПЛ открывалась в Нижнем Новгороде, где «Пари НН» принимал московское «Динамо». Встречались две команды, исключительно проигрывавшие в трёх предыдущих турах чемпионата России. Сергей Юран побыстрее завершил предматчевое флеш-интервью, чтобы не ляпнуть чего-то лишнего.

Протокол игры  
Пари НН1:4Динамо Москва
  31'Тюкавин Константин (0:1)
  44'Фомин Даниил (0:2)
  57'Фернандес Роберто (0:3)
  66'Бителло (0:4)
(1:4) 90'  
Нигматуллин АртурКаккоев Никита 82' (Зе Турбо Жозе ( 82') Глущенков КириллАлександров ВикторКарапузов Владислав 46' (Кутателадзе Николоз ( 46') Калинский НиколайЕрмаков Никита 46' (Живоглядов Дмитрий ( 46') Тихий Дмитрий  16'Стаматов Матео 46' (Шнапцев Максим ( 46') Трошечкин АлександрБоселли Хуан 82' (Царукян Валерий ( 82')
Запасные: Кукушкин ИванБоженов КириллЛукьянов ВадимТихонов НикитаКалайда ДмитрийКучаев КонстантинСтоцкий Дмитрий
Шунин АнтонМаричаль НиколасБальбуэна ФабианФернандес РобертоСкопинцев ДмитрийФомин ДаниилЧавес Луис 72' (Гладышев Ярослав ( 72') Нгамалё НиколяКарраскаль Хорхе 72' (Лаксальт Диего ( 72') Бителло 72' (Смолов Фёдор ( 72') Тюкавин Константин 82' (Гагнидзе Лука ( 82')
Запасные: Паршивлюк СергейЛещук ИгорьГрулёв ВячеславМайсторович МиланДаса ЭлазарКупцов ИльяКутицкий Александр
21 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Сергей Юран получил лишь условную дисквалификацию за свои выпады в адрес судей по мотивам матча с «Краснодаром». Поэтому ничто не мешает ему находиться на бровке, когда играет «Пари НН». После увольнения Абаскаля пошли слухи, что Юран возглавит «Спартак», но пока всё это далеко не очевидно.

«Динамо» зимой и в начале весны рассматривалось в качестве потенциального соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство. Но потом все эти ожидания и надежды рухнули. Вспомнилась неудачная серия «бело-голубых», которая была осенью перед удачной. И Марцел Личка перестал быть героем.

Предыдущие три матча в Премьер-лиге «Динамо» проиграло «Ростову», «Спартаку» и «Уралу», а «Пари НН» – «Балтике», «Краснодару» и «Оренбургу». Полмесяца назад прервалась долгая беспроигрышная домашняя серия нижегородского коллектива, так что теперь предсказывать победу «Динамо» было проще.

«Бело-голубые» имели шанс оторваться от застрявших конкурентов в борьбе за третье место. Для «Пари НН» желателен был выигрыш, чтобы не вернуться вдруг в опасную зону борьбы за выживание. «Динамо», кстати, сыграло среди рабочей недели в рамках Кубка и победило «Оренбург» на выезде. Смолов забил там первый личный гол в 2024 году.

Впрочем, это не убедило Личку поставить Фёдора в старт на матч в Нижнем. На острие вышел Тюкавин, которому были призваны помогать Бителло, Карраскаль и Нгамалё. С первых минут динамовцы взяли инициативу в свои руки/ноги. «Пари НН» снова столкнулся со своей пассивностью в начале домашнего матча.

Карраскаля регулярно упускали хозяева недалеко от своих ворот, других соперников – тоже. «Динамо» не давило слишком мощно, и так осознавая собственную силу. На 26-й минуте Нгамалё здорово выкатил к правому углу вратарской Карраскалю, который приложился по воротам, а Нигматуллин отвёл угрозу на угловой.

То был первый реальны момент в матче, и спустя несколько минут случился уже гол. Карраскаль навесил справа – Тюкавин выиграл верх и поразил цель с отскоком от левой штанги (0:1). «Пари НН» отреагировал безыдейными атаками и продолжил недорабатывать в разрушении, напарывался на ответные выпады.

Личка выпустил Фомина в старте в чемпионате впервые с мартовского матча против «Ахмата», и Даниил отплатил главному тренеру забитым голом. Карраскаль сделал второй ассист в матче, справа покатив мяч к ближнему углу вратарской Фомину. Тот раскрутил Каккоева и уложил футбольный снаряд в дальний угол (0:2).

Юран в перерыве внёс изменения и на флангах, и в центре поля. Живоглядов, Шнапцев и Кутателадзе оказались выпущены вместо Стаматова, Карапузова и Ермакова. Но забивать же надо было, а Калинский на 53-й минуте не забил. Боселли прострелил справа, Кутателадзе подкорректировал, и Николай закинул мяч за перекладину.

Тогда «Динамо» спокойно довело счёт до крупного. Чавес подал угловой с правого фланга, а Роберто Фернандес проявил себя королём воздуха в чужой штрафной и поразил правый же угол (0:3). Контроль снова закрепился за «Динамо». Фомин обводящим ударом не попал в дальний, а Нгамалё в ближнем не пробил мяч сквозь Нигматуллина.

Оборона «Пари НН» без дисквалифицированного Гоцука совсем расклеилась, и на 66-й минуте счёт стал 0:4. Полный развал сзади у хозяев, Тюкавин катит на Бителло, и тот переправляет в пустой створ. Боселли мог ответить взятием чужих ворот, однако Шунин парировал его попытку с линии штрафной площадки.

Нгамалё дал удар поверх створа – обошёлся без своего гола. Личка отрядил на поле Смолова, а затем убрал отдохнуть Тюкавина. Нижегородцы всё же добрались до мяча престижа. Маричаль в своей штрафной попал по ноге Шнапцева. Чистяков посмотрел ВАР и указал на точку. Калинский с пенальти поразил левый нижний угол. 1:4.

Шунин там был близок к тому, чтобы достать мяч. Потом Скопинцев попал в штангу. Для «Пари НН» это четвёртое подряд поражение в чемпионате. «Динамо» же прервало серию из трёх проигрышей в РПЛ и оторвалось на три очка от «Локомотива». В среду динамовцы опять сыграют с «Оренбургом» на выезде, а 28 апреля примут «Зенит».

Кирилл ИванцовКирилл Иванцов

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Динамо Москва Пари НН

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