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Костылев — о поражении ЦСКА от «Ахмата»: «Был не футбол, а борьба какая-то» эксклюзив

21 Апреля 2024 • 16:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
25.04 20:30

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «армейцев» в матче с «Ахматом» (1:2).

«Видимо, по-другому не умеют. Не хватает хорошей школы, раз нет элементарной ловкости. Мы же смотрим хороший футбол. Искры летят, но там же не играют жёстко друг против друга. А у нас то на ноги прыгают, то по ногам дают. Может, команду перегрели. Хотя «Ахмат» смотрелся бледно в первом тайме, там ЦСКА мог трёшку забивать. Вчера не футбол был, а борьба какая-то. А то так и друг другу перебьют», — сказал Костылев.

После этого поражения ЦСКА, имеющий в своём активе 37 набранных очков, опустился на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «армейцы» проведут 25 апреля против «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
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