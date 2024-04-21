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Тарханов: «В будущем Игнашевич должен возглавить ЦСКА»

21 Апреля 2024 • 15:44 Комментировать
Краснодар
...
Балтика
24.04 20:30

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о работе наставника ЦСКА Владимира Федотова.

Тарханов положительно оценил работу Федотова, отметив при этом, что в будущем ЦСКА должен будет возглавить нынешний рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Я удивился результатам «Балтики»: матч с «Ахматом», с «Крыльями Советов». Сейчас в ЦСКА нормально работает Федотов, но в будущем Игнашевич должен возглавить «армейцев», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, после 24 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Балтика» же идёт 13-й, имея в своём активе 23 балла.  

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Евро-Футбол.Ру,
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