Шавло: «Матч со «Спартаком» — принципиальный для «Ростова»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о матче 25-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Ростовом».

«Видно, что «Спартак» психологически перестроился. Какие-то выводы после матча с «Зенитом» сделали. Что касается «Ростова», то команда в хорошей форме. Для «Ростова» матч со «Спартаком» является принципиальным», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что ростовчанам будет сложно сократить отставание от лидеров и побороться за тройку призёров по итогам нынешнего сезона.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени.