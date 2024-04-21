«Зенит» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы питерского «Зенита» и «Оренбурга» на матч 25-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Кассьерра.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Хотулев, Перес, Томпсон, Башич, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало в 16.15 по московскому времени. После 23 подопечные Сергея Семака с 47 очками лидируют в турнирной таблице, на одно очко опережая «Краснодар», у которого на один матч больше. «Оренбург» с 26 очками занимает 12-ю строчку.