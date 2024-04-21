Мор назвал явного фаворита в матче «Ростов» — «Спартак»

Экс-игрок Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак».

«Ростов» сейчас в полном порядке, мы видим, это лучшая команда после возобновления чемпионата, Карпин – лучший тренер. «Ростов» на данный момент гораздо сильнее и в этом матче явный фаворит», — цитирует бывшего футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» на своём поле примет «Спартак» в воскресенье, 21 апреля. Встреча начнётся в 20.30 по московскому времени.

Ранее московский клуб расстался с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. На данный момент руководит футболистами Владимир Слишкович, который, по информации различных СМИ, конфликтовал с прежним наставником.

