Рианчо: «Карпину важно побеждать любого соперника, а не только «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, насколько предстоящий матч с «красно-белыми» будет принципиален для наставника «Ростова» Валерия Карпина, который ранее работал в московском клубе.

«На мой взгляд, Карпину важно побеждать любого соперника, а не только «Спартак». Валерий — настоящий профессионал, грамотный специалист», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня, 21 апреля. Начало этой встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Отметим, что игра этих команд в первом круге завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:1.