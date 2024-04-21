Эксперт объяснил, почему Бурука не будет в «Спартаке»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Эльвин Керимов отреагировал на новость о том, что наставник «Галатасарая» Окан Бурук может возглавить московский «Спартак».

«Думаю, это просто информационный вброс от турецких медиа. у него истекает контракт с «Галатасараем» в конце сезона. И сегодня появляется новость, что им интересуется «Спартак» и будет какая-то сумасшедшая зарплата», - приводит слова журналиста «Чемпионат».

Он также отметил, что «Галатасарай» для Бурука является родным клубом, поэтому бросать его ради возможности поработать в России он точно не будет. Сам тренер неоднократно признавался в том, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, однако вряд ли он имел ввиду РПЛ.

Бурук уже завоевал один чемпионский титул со стамбульским клубом и в текущем сезоне может прибавить к нему второй.