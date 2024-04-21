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Грушевский призвал футболистов ЦСКА извиниться за поражение от «Ахмата»

21 Апреля 2024 • 15:05 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
1:2
Ахмат

Известный артист Михаил Грушевский прокомментировал поражение московского клуба от «Ахмата» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Этот матч — это показательная порка ЦСКА. Более мягких и щадящих выражений по отношению к армейцам я подобрать не могу. Как по мне, вся команда должна извиниться за этот матч и признать, что это была просто отвратительный вечер на «ВЭБ Арене», и что такое не должно повториться», — сказал Грушевский «СЭ».

Сейчас москвичи располагаются на пятой позиции турнирной таблицы первенства России, заработав 37 баллов в 24 матчах.

ЦСКА 25 апреля сыграют дома против «Спартака» в перенесенной встрече 21-го тура РПЛ.


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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
21 Апреля 2024 в 15:23
он вашпе нармальный.. А-ха-ха-ха! )))
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