Камоцци: «Спартак» — фаворит в матче с «Ростовом»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Ростовом».

Напомним, в апреле «Спартак» объявил об отставке испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Спартак» — фаворит в этой игре, как и всегда лично для меня. Смена тренера встряхнёт команду», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня, 21 апреля, на домашней арене ростовчан. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Отметим, что команды являются соседями по турнирной таблице РПЛ. Сейчас «красно-белые» занимают седьмую строчку и опережают восьмых южан на одно очко.