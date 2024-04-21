Пономарёв: «Игнашевич может заменить Федотова в ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что специалист может быть отправлен в отставку, если ЦСКА не сможет попасть в тройку призёров по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России.

По мнению Пономарёва, если ЦСКА завершит сезон без медалей, увольнение Федотова можно будет назвать справедливым. Также ветеран считает, что сменить 57-летнего специалиста у руля московской команды может нынешний наставник «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Такой клуб не имеет права с таким подбором игроков занимать место в таблице ниже третьего. Кто может заменить Федотова? Серёжа Игнашевич. Он уже стабилизировался как тренер и грамотно работает в «Балтике». Свой в доску человек», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, после 24 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Балтика» Игнашевича занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.