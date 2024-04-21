Грушевский считает преждевременными разговоры о возможном увольнении Федотова из ЦСКА

Известный артист Михаил Грушевский прокомментировал информацию о возможном увольнении наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«Такие разговоры абсолютно преждевременны. Можно вспомнить, что в прошлом сезоне бывали неудачные отрезки, и в финальной части тоже. Поэтому крайне рано думать о том, как стоит поступить с тренерским штабом и главным тренером», — приводит слова юмориста издание «СЭ».

Отметим, что трудовой договор Федотова с ЦСКА рассчитан до середины следующего года.

Сейчас москвичи располагаются на пятой позиции турнирной таблицы первенства России, заработав 37 баллов в 24 матчах.

ЦСКА 25 апреля сыграют дома против «Спартака» в перенесенной встрече 21-го тура РПЛ.