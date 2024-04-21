Личка: «Мы решили не рисковать Макаровым»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об отсутствии полузащитника Дениса Макарова в заявке команды на матч 25-го туру РПЛ против «Пари НН».

По словам специалиста, в настоящий момент 26-летний футболист восстанавливается после повреждения, поэтому тренерский штаб позволил ему отдохнуть.

«Вчера и сегодня Макаров тренировался индивидуально. Завтра присоединится к команде и начнёт работать в общей группе. Мы решили им не рисковать. К следующему матчу он должен быть в строю», — цитирует Личку «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Макаров провёл за «бело-голубых» 22 матча, в которых забил пять голов.

Матч «Пари НН» — «Динамо» проходит в данную минуту. К середине первого тайма счёт не открыт — 0:0.