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«Карпин потянет всё»: Тугарев – о работе с Кононовым, «Ростове» и целях «Торпедо» эксклюзив

21 Апреля 2024 • 14:27 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев, выступающий на правах аренды за «Торпедо», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на ряд вопросов.

- Как работается с Олегом Кононовым?

- Рим не за один день строился. Нужно время, чтобы сыграться, понять требования. Дальше должно быть лучше.

- Помните его работу в «Арсенале», «Спартаке», «Краснодаре»?

- Конечно. С «Краснодаром» были хорошие результаты. И футбол команда показывала интересный. У Кононова есть чувство коллектива, чувство игроков. Он часто проводит с ребятами беседы.

- Насколько часто?

- По-разному бывает. Когда понимает, что это нужно, приглашает на разговор.

- Это разговор по душам или только профессиональные моменты?

- И то, и другое. Это тонкая работа. Футбол вообще очень кропотливая и многогранная игра. Могу рассказать ему обо всем.

- За «Ростовом», «Локомотивом», в которых раньше играли, следите?

- Да. Ростовчане – молодцы. Набрали хороший ход. Если выиграют у «Спартака», могут побороться за тройку. «Ростов» сейчас самая стабильная команда в РПЛ в весеннем отрезке. Он больше всех набрал очков за март.

- «Ростов» - фаворит в игре со «Спартаком»?

Конечно. Потому что выиграл все матчи, кроме «Сочи», где была ничья. А что выиграл «Спартак»?

- Карпина прочат в тренеры «Спартака». Верите, что такое может быть?

- Не знаю. В принципе, почему нет? Решение будет принимать сам Карпин.

- Он потянет «Спартак»? У него первый раз там не получилось?

- Карпин потянет все что угодно.

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- А как вам выступление «Локомотива»? С кем-то из команды общаетесь?

- С Антоном Миранчуком. У него все хорошо. Будут ли железнодорожники бороться за тройку? Посмотрим после матча «Ростов» - «Спартак».

- Домашняя ничья с тульским «Арсеналом» - хороший результат для «Торпедо»?

- Мы всегда настраиваемся на победу. Нас ничейный счет не устраивал. В начале матча туляки имели преимущество, не забили пенальти, имели еще моменты, но во втором тайме мы взяли инициативу в свои руки и имели больше шансов на победу, чем они. Поэтому результатом встречи не доволен.

- Зато в последних матчах удалось поправить результативность. С «Соколом» забили два мяча, с «Арсеналом» один. Есть ощущение, что от игры к игре «Торпедо» прибавляет в остроте в атакующих действиях?

- Постепенно сыгрываемся. Приходит понимание требований тренера. Поэтому начинаем забивать. Плохо, что теряем очки, потому что могли занимать место вверху таблицы. Могли выиграть у «Акрона», но не забили и сами пропустили. Сейчас была ситуация, когда не реализовали выход один на один и потом пропустили мяч.

- «Арсенал» борется за выход в РПЛ. С такими командами играть сложнее?

- У каждого клуба своя мотивация. «Сокол», например, борется за выживание. «Арсенал» хочет выйти в РПЛ, как и мы. Пока проходных матчей не было.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Торпедо Москва Ростов Валерий Карпин Олег Кононов Роман Тугарев ещё теги
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