Кузьмичёв — о будущем Дзюбы: «Локомотив» думает о более молодом форварде»

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем форварда московского клуба Артёма Дзюбы.

«Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда», — цитирует специалиста издание «СЭ».

Отметим, что Дзюба в текущем сезоне записал на свой счет четыре гола и сделал три ассиста на своих партнёров в 20 матчах за «Локомотив».

«Железнодорожники» имеют в своём активе 38 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится с «Пари НН».