Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв — о будущем Дзюбы: «Локомотив» думает о более молодом форварде»

21 Апреля 2024 • 14:27 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
24.04 18:15

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем форварда московского клуба Артёма Дзюбы.

«Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда», — цитирует специалиста издание «СЭ».

Отметим, что Дзюба в текущем сезоне записал на свой счет четыре гола и сделал три ассиста на своих партнёров в 20 матчах за «Локомотив».

«Железнодорожники» имеют в своём активе 38 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится с «Пари НН».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба РПЛ ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Апреля
14:07
Кузьмичёв: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил»
13:28
Игнатьев: «Мне не нравится, как игроки «Локомотива» действуют в обороне»
20 Апреля
18:36
Наумов считает, что Дзюба покинет «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник На Украине во время трансляции фамилию Миранчука специально произносят иначе Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити» Каземиро назвал лучшего футболиста мира, сравнив его с Роналду Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
0
2
3.35 3.35 2.13
Видео
21.04.24 в 16:15
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.29 5.20 10.00
Видео
21.04.24 в 18:15
Сочи Сочи
Урал Урал
2.07 3.65 3.20
Видео
21.04.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.31 3.65 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
14:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Игнашевич может заменить Федотова в ЦСКА»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Грушевский считает преждевременными разговоры о возможном увольнении Федотова из ЦСКА
14:31 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Мы решили не рисковать Макаровым»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв — о будущем Дзюбы: «Локомотив» думает о более молодом форварде»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова: «С Евгением всё в порядке, никакой травмы нет»
14:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» уволил Кирьякова с поста главного тренера 1
14:07 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Роша хочет продлить контракт с ЦСКА, но подводит команду»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев рассказал о давлении на «Ахмат»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Азнауров: «Мечтаю выступать в Испании»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:28 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Мне не нравится, как игроки «Локомотива» действуют в обороне»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев — о победе над ЦСКА: «Было важно забрать три очка»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Если «Спартак» хочет зацепиться за бронзовые медали, то надо обыгрывать «Ростов»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Спартак» сегодня победит»
Все новости
Рекомендуем