Агент Маркова: «С Евгением всё в порядке, никакой травмы нет»

Андрей Талаев, агент нападающего «Факела» Евгения Маркова, высказался о состоянии своего клиента.

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) Марков был заменён по ходу второго тайма из-за травмы.

«С Евгением всё в порядке, никакой травмы нет. Это были меры предосторожности», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Марков провёл за «Факел» 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Отметим, что на сегодняшний день команда из Воронежа занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 24 проведённых встречах.