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Масалитин объяснил, почему не ждёт от ЦСКА хорошей игры в дерби со «Спартаком» эксклюзив

21 Апреля 2024 • 14:11 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ахмат

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «армейцев» от «Ахмата», а также о предстоящем дерби со «Спартаком».

- Почему ЦСКА проиграл «Ахмату»? Может, была недооценка соперника?

- Команда понимала, что «Ахмату» отступать некуда, и он выйдет мобилизованным после болезненного поражения 1:7. Футболисты получили нагоняй и приехали мотивированными, выгрызать очки. Было ясно, что игра будет нервная, с обилием желтых и красных карточек. Глупое удаление Роши все перевернуло. Хотя в первом тайме оно особо не сказалось. Во втором произошли перестроения. «Ахмат» сделал акцент на атаку, и, как обычно, ЦСКА в этих ситуациях прижимается к воротам, и ничего хорошего из этого не получается. При этом «армейцы» сумели заработать пенальти и его реализовать. Затем у гостей пошли замены и их не подхватил Федотов, в очередной раз. Раз грозненцы начали освежать атаку, значит, надо было укреплять оборону. Тем более, когда команда играет в меньшинстве. Но этого не было сделано. В моменте с первым пропущенным мячом не уследил Дивеев. Он не плотно сыграл с Конате и позволил ему пробить головой. А во втором пропущенном мяче Торопу не хватило мастерства, чтобы прочитать ситуацию. Потом получилось второе удаление. Это все наводит печаль перед встречей со «Спартаком». Хотелось посмотреть хороший футбол, но с такими потерями в стане ЦСКА хорошей игры ждать не приходится.

- То есть, эти потери «армейцев» могут стать фатальными?

- Если бы Набабкин получал игровую практику, Лукин тоже, тогда другое дело. По составу проблем нет. Просто запасные ребята редко появляются на поле. Это будет сказываться.

- Ждете проблем, прежде всего, в обороне в дерби со «Спартаком»?

- Ну, а где еще? ЦСКА не умеет контролировать мяч, зацепиться за него, что мы вчера увидели. А «Ахмат» выбрал хорошую схему, заработал удаление и его реализовал.

- Удаленные игроки – Роша и Дивеев – после матча извинились перед болельщиками. У вас есть к ним претензии?

- Роша перезаключает контракт с клубом, позиционирует себя как ведущий футболист. Разве ведущие футболисты могут так играть? Он и с «Ахматом» подвел команду, и в матче со «Спартаком» подвел своим отсутствием. Какой тебе контракт могут предложить?  

- Все обсуждают вопрос с желтой карточкой Файзуллаева. Что об этом думаете?

- Если планировалось, что он сыграет со «Спартаком», зачем его выпускать с «Ахматом»? Команды договорились, что Аббос выйдет со «Спартаком» и его отпустят в сборную. Какой смысл в этой карточке? Если бы его не отпускали, тогда да, зарабатывай «горчичник» и езжай. Но команды договорились. Ты где зарплату получаешь? А теперь ЦСКА может сказать, что нет, останешься здесь и нам все равно, молодежная у тебя сборная или какая. Мы платим деньги. 

- Вы не верите, что Файзуллаев специально мог получить карточку, чтобы уехать в сборную пораньше?

- Не хотелось бы в это верить. Команды-то договорились. Какой смысл этой карточки, я не понимаю. До ворот бежать полполя. Зачем фолить?

- А к Дивееву есть вопросы по удалению?

- Была концовка игры, надо было сравнивать счет. Шла высокая передача. Дивеев был сосредоточен на мяче. Игорю немного не хватило навыков нападающего. Он не разобрался. Думаю, со стороны ЦСКА будет много претензий по карточкам, по трактовке моментов.

- Появилась информация, что ЦСКА не будет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Роши и Дивеева.

- По этим моментам нет, а по карточкам, которые могли получить игроки «Ахмата», да. Думаю, какие-то разборки еще будут.     

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- «Ахмат» сумет сохранить прописку в РПЛ?

Сложно сказать, но явного аутсайдера сейчас нет. Все клубы борются и достойны остаться. Был тяжелый момент у «Ахмата». Возможно, команда его прошла. То же самое можно сказать и про «Сочи» с «Балтикой». Вроде все было против них, но они воскресли. Главное, чтобы судьи не вмешивались, а то вырисовывается какая-то тенденция.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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