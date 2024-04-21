Кузьмичёв: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил»

Экс-директор директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался об информации, что полузащитник «железнодорожников» Сергей Пиняев интересен «Манчестер Сити».

«Видимо, кто-то так решил пошутить. Тут можно только улыбнуться. Ну как, при всем моем уважении к Сергею, сравнить его с Фоденом или Грилишем? Абсолютно разные модельные характеристики», — приводит слова Кузьмичёва издание «СЭ».

Стоит отметить, что сейчас «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

К слову, 24 апреля команда Михаила Галактионова проведет выездную встречу с «Пари НН».