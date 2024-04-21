Тарханов: «Думаю, в отношении Роши и Дивеева последуют санкции»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «армейцев» в матче с «Ахматом» (1:2).

- Роша и Дивеев получили нелепые карточки. Безумие?

- Они же не специально. Просто неправильно оценили ситуацию. Надо было головой бороться, а не ногами.

- За такое игроков надо наказывать?

- Это дело руководства ЦСКА. Думаю, санкции будут.

- Для ЦСКА такое поражение – это невероятная неудача?

- Конечно, никто не мог предположить, что ЦСКА проиграет в этом матче. Но «Ахмату» надо спасаться, внизу таблицы очень жёсткая борьба.

- У «Ахмата» есть шансы на сохранение прописки?

- Конечно, есть. Эта игра лишний раз доказала, что Грозный может остаться в РПЛ.

После 24 проведённых матчей ЦСКА, набравший 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «армейцы» встретятся со «Спартаком». Эта игра состоится 25 апреля и начнётся она в 20:30 по московскому времени.