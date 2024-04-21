Масалитин: «Роша хочет продлить контракт с ЦСКА, но подводит команду»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре защитника «армейцев» Виллиана Роши в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Напомним, бразильский футболист получил красную карточку на 19-й минуте встречи, отставив свою команду в меньшинстве.

Масалитин раскритиковал действия Роши, отметив, что после этой ошибки ему будет сложно претендовать на улучшение условий контракта.

«У Роши заканчивается контракт — он хочет его продлить. Сейчас он подводит команду и следующий важный матч не играет. Какой большой контракт ты хочешь теперь?» — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний Роша провёл за ЦСКА 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.