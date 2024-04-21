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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимофеев рассказал о давлении на «Ахмат»

21 Апреля 2024 • 13:43 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ахмат

Хавбек «Ахмата» Артем Тимофеев высказался о турнирном положении команды в чемпионате России.

Накануне грозненский клуб на выезде обыграл ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура первенства страны и прервал серию из четырех поражений кряду в турнире.

«Трудно объяснить весенние неудачи. В матче против «Динамо» у нас было удаление, потом в игре с «Локомотивом», теряли очки, опускались все ниже и ниже по турнирной таблице. Появилось давление. Положение в чемпионате давило на нас, поэтому, возможно, хуже выглядели. Стараемся находить силы и выходить на каждый матч, как на последний», — приводит слова игрока издание «СЭ».

Отметим, что сейчас «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 матчах.


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