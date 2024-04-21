Игрок «Ростова» Азнауров: «Мечтаю выступать в Испании»

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров признался, что в будущем мечтает поиграть в Испании.

В качестве примера 19-летний футболист привёл полузащитника Арсена Захаряна, который прошлым летом перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Моя мечта? Играть в стартовом составе «Ростова». Но мечтаю попасть ещё в испанскую Ла Лигу. Примерно как Захарян», — цитирует Азнаурова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Азнауров провёл за «Ростов» три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Свой ближайший матч «Ростов» проведёт уже сегодня, 21 апреля, против «Спартака». Начало — в 20:30 по московскому времени.