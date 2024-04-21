Игнатьев: «Мне не нравится, как игроки «Локомотива» действуют в обороне»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев после матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» (1:1) поделился мнением об игре московской команды в обороне.

Специалист раскритиковал действия защитников «железнодорожников», отметив, что в первую очередь они должны хорошо отбирать мячи, а уже после этого — атаковать.

«Мне не нравится, как игроки «Локомотива действуют в обороне. У нас сегодня, такое впечатление, забывают, что защитник — это прежде всего защитник. Они должны уметь мяч отбирать, страховать друг друга, бороться с форвардами», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Локомотив», набравший 38 очков в 24 проведённых матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» же отстаёт от «железнодорожников» на пять баллов.