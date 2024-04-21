Тимофеев — о победе над ЦСКА: «Было важно забрать три очка»

Хавбек «Ахмата» Артем Тимофеев дал комментарий после побеыу команды над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура первенства России.

«Очень важно было забрать три очка. Это сейчас на первом месте, а не какая у нас игра. Нам нужна была победа, в матче с ЦСКА это получилось. После первого удаления у соперника были произведены корректировки, второй тайм в нашем исполнении был лучше, чем первый», — приводит слова футболиста издание «СЭ».

Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний Тимофеев отыграл 25 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.

Сейчас грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 балла в 24 встречах.