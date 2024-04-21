Бояринцев: «Если «Спартак» хочет зацепиться за бронзовые медали, то надо обыгрывать «Ростов»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Ростовом».

По мнению специалиста, «Спартаку» в предстоящей встрече легко не будет, однако, если москвичи сыграют правильно, то сумеют добиться победы.

«Если «Спартак» хочет зацепиться за бронзовые медали, сегодня надо постараться выиграть. «Спартаку» надо навязать свою игру, действовать активно, прессинговать. В нападении необходимы быстрые футболисты. «Ростов» оставляет зоны, куда можно вбегать», — цитирует Бояринцева .

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня, 21 апреля, на домашней арене южан. Начало — в 20:30 по московскому времени.