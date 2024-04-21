Заварзин: «Спартак» сегодня победит»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» сегодня победит. В команде новый тренер, а значит - новые эмоции. «Красно-белые» мощнее «Ростова» по составу. «Ростов» - это команда без стабильного результата», - передает слова Заварзина «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.