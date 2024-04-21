Тюкавин и Карраскаль - в стартовом составе «Динамо» на матч с «Пари НН»

В очередном матче 25-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на выезде встретится с «Пари НН». Главные тренеры команд объявили стартовые составы на игру.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ерманов, Боселли.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.