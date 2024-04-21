Белоголовцев - о Карпине: «Мне кажется, у него есть комплекс, что в «Спартаке» не получилось»

Актер и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев в разговоре с журналистами высказался о возможном возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера «красно-белых». В настоящий момент он возглавляет «Ростов».

«Не верю во вхождение в одну и ту же реку. Как бы он высоко ни поднимал голову, мне кажется, у него есть некий комплекс того, что в «Спартаке» не получилось. Я бы не хотел, чтобы Карпин возглавил «Спартак», - передает слова актера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 14 апреля было объявлено об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». После 23 матчей команда с 35 очками занимает седьмое место в таблице РПЛ.