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Чанов оценил игру голкипера ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»

21 Апреля 2024 • 12:38 Комментировать

Экс-тренер столичного ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера «армейцев» Владислава Торопа в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата». Москвичи проиграли на своем поле со счетом 1:2.

«Торопу пока не хватает опыта - это сказывается. Матч с «Ахматом» он провёл неплохо, мне понравилась его игра на выходах. Смотрю, всё увереннее играет ногами. Считаю, что нормальный матч», - цитирует специалиста «Чемпионат».

После вчерашнего фиаско подопечные Владимира Федотова с 37 баллами занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА отстает от идущего четвертым «Локомотива» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов Владислав Тороп ещё теги
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