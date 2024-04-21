Чанов оценил игру голкипера ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»

Экс-тренер столичного ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера «армейцев» Владислава Торопа в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата». Москвичи проиграли на своем поле со счетом 1:2.

«Торопу пока не хватает опыта - это сказывается. Матч с «Ахматом» он провёл неплохо, мне понравилась его игра на выходах. Смотрю, всё увереннее играет ногами. Считаю, что нормальный матч», - цитирует специалиста «Чемпионат».

После вчерашнего фиаско подопечные Владимира Федотова с 37 баллами занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА отстает от идущего четвертым «Локомотива» на одно очко.