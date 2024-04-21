Экс-тренер «Спартака» - о работе Слишковича: «Это не понты по бровке бегать, как этот рыжий»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил желание, чтобы «Спартак» назначил главным тренером исполняющего обязанности Владимира Слишковича.

«Тут видно по одной игре, что тренер думающий, команда за него бьётся, тактика правильная и в процессе игры он может менять её. С «Зенитом» выпустил Джикию и стал играть в три защитника. При счёте 0:0 вряд ли какой тренер рисковал в такой ситуации. Я считаю, что пока у Слишковича всё нормально. Здесь не надо будет искать варианты, есть готовый тренер, который понимает, как работать. Это не понты по бровке бегать и скакать, как этот в кепке бегал рыжий», — сказал Гладилин.

21 апреля «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи – в 20:30 по московскому времени. За текстовой прямой трансляцией следить можно здесь.