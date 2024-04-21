Белоголовцев: «Абаскаля нужно было увольнять гораздо раньше»

Актер Сергей Белоголовцев, который является болельщиком московского «Спартака», поделился мнением об отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«Нужно было увольнять гораздо раньше! Пока есть возможность зацепить Кубок, надо встряхивать команду. Но без Абаскаля совсем призрачные шансы сделать это», - передает слова актера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что об увольнении испанца было объявлено в воскресенье, 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.
После 23 матчей «Спартак» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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