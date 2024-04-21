«Спартак» не будет принимать какие-либо спортивные решения без согласия Амарала

Московский «Спартак» наделил спортивного директора Томаша Амарала широкими полномочиями, позволяющими ему решать вопросы вплоть до назначения главного тренера.

Как информирует «РБК Спорт», именно Амарал принял решение об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

Подчёркивается, что ни член совета директоров Павел Жданов, ни президент клуба Александр Матыцын, ни генеральный директор Олег Малышев без предложения со стороны Амарала или как минимум его поддержки никаких спортивных решений принимать не будут.

Португальский специалист был назначен на должность спортивного директора «Спартака» в минувшем январе. До этого Амарал работал главным скаутом в «Бенфике».