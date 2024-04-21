Стало известно, почему «Спартак» уволил Абаскаля

Журналисты сообщили причину увольнения испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

Как информирует «РБК Спорт», специалист был отправлен в отставку после своего заявления руководству о том, что не знает, как исправить сложившуюся ситуацию. Финальное решение по отставке Абаскаля принял спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал.

Также источник отмечает, что Гильермо должен был доработать до конца сезона, однако из-за его слов ситуация кардинально изменилась.

По итогам 23 матчей чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице.

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