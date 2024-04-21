Игрок «Ахмата» Ловат: «Зимой я мог перейти в ЦСКА»

«Зимой я мог перейти в ЦСКА. Президент «Слована Братиславы» позволил мне приехать в Россию. Но сейчас я в Ахмате. Я собираюсь тренироваться. Ведь ты никогда не знаешь своё будущее», - передает слова футболиста «Чемпионат».