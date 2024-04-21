Игрок «Ахмата» Ловат: «Зимой я мог перейти в ЦСКА»

Защитник грозненского «Ахмата» Лукас Ловат поведал о несостоявшемся переходе в московский ЦСКА в зимнее трансферное окно.
«Зимой я мог перейти в ЦСКА. Президент «Слована Братиславы» позволил мне приехать в Россию. Но сейчас я в Ахмате. Я собираюсь тренироваться. Ведь ты никогда не знаешь своё будущее», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что накануне «Ахмат» сыграл на выезде с ЦСКА. Грозненская команда отпраздновала победу со счетом 2:1. После этого успеха подопечные Магомеда Адиева набрали 23 балла и занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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