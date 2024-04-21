В «Ахмате» рассказали о будущем будущем Адиева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров дал комментарий относительного будущего наставника команды Магомеда Адиева.

Напомним, что 46-летний специалист возглавил грозненский клуб 5 апреля, заменив Мирослава Ромащенко. При этом у главного тренера есть действующий контракт со сборной Казахстана.

«Будущее Адиева в «Ахмате»? Давайте мы закончим чемпионат, а дальше будем общаться на этот счет», — приводит слова руководителя клуба издание «СЭ».

Сейчас «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 балла в 24 матчах.