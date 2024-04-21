Роша: «Хочу остаться в ЦСКА, я люблю этот клуб»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что хочет остаться в московском клубе по окончании нынешнего сезона.

Напомним, контракт бразильского футболиста с «армейцами» рассчитан до середины 2025 года.

«Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю. Болельщики ЦСКА меня уважают, ценят и любят. Так же, как и я их», — цитирует Рошу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Роша провёл за ЦСКА 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 24 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.