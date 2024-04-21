Агаларов: «Ахмат» может исправить ситуацию только за счёт характера»

Форвард грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов пообщался с представителями СМИ после победного матча с ЦСКА в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Аутсайдер выиграл на выезде со счетом 2:1.

«Переломить игру удалось за счёт характера. В нашем положении нет такого, что можно выиграть на классе - только за счёт характера можем эту ситуацию преодолеть. Мы и дальше будем продолжать это делать», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

После вчерашней победы «Ахмат» набрал 23 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок грозненцы проведут против «Сочи» на своем поле.