Чанов объяснил, почему Акинфеев пропустил матч ЦСКА

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева во вчерашнем поединке 25-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». «Армейцы» уступили на своем поле со счетом 1:2.

«Надо учитывать, какие матчи сейчас пойдут у ЦСКА. Думаю, решили поберечь Игоря и физически, и психологически. Ошибка в матче с «Локомотивом» тут никакой роли не играет», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

После 24 поединков чемпионата России ЦСКА набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне РПЛ Акинфеев сыграл 20 матчей, в которых пропустил 27 мячей.