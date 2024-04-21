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Пономарёв: После поражения от «Ахмата» у ЦСКА равные шансы в матче со «Спартаком» эксклюзив

21 Апреля 2024 • 11:46 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ахмат

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Ахмата», а также о предстоящем дерби со «Спартаком».

- Почему ЦСКА проиграл «Ахмату»?

- Была недооценка соперника. Нужно сразу настраиваться на игру, когда идет установка, потому что в процессе матча это уже невозможно сделать. Вся команда думает, что она все равно забьет, рано или поздно. Вчера все футболисты ЦСКА старались играть каждый на себя, чтобы выделиться. Почти вся оборона шла вперед, чтобы показать, что только они стараются, а все остальные играют плохо. Дивеев, другие ребята. Шли вперед все кому не лень. А свои прямые обязанности они плохо исполняют.

- «Ахмат» вам понравился?

- Я удивился, что у Адиева команда так хорошо играет. А почему? Потому что он футболистов расставил по местам. И каждый там исполняет свои функциональные обязанности. Больше ничего выдумывать не нужно. А «армейцы» стали выдумывать. Хотя игроки в команде классные. Но их надо нацелить и правильно использовать.  

- Удаленные Роша и Дивеев после игры извинились перед болельщиками. У вас есть к ним претензии?

- Конечно. За что их удалили? За то, что они неправильно атаковали соперника. Они никуда не успевали. Поэтому атаковали грозненцев в спину. Нельзя так делать. Надо предвидеть ситуацию и перехватывать мячи. А они этого делать не умеют. Играют уже по факту. Только когда соперник получал мяч, начинали атаковать его в спину. 

- Удаление Роши стало точкой невозврата для ЦСКА? После него гости перехватили инициативу.

- В принципе, да. После этого хозяева часть матча провели правильно, но затем снова закрутилось все по-старому. 

- Все обсуждают вопрос с желтой карточкой Файзуллаева. Мог ли он специально ее получить, чтобы уехать в сборную?

- Вряд ли. Он же этой карточкой очень подвел ЦСКА. Да и в матче сыграл безобразно. Свою карточку он получил просто от неумения. В обороне он играет плохо.

- Матч со «Спартаком» пропустят Роша, Дивеев и Файзуллаев. Эти потери, особенно в обороне, могут стать фатальными?

- Ситуация у Федотова сложная. Нужно найти новых футболистов, которые смогут хорошо сыграть на этих позициях.

- ЦСКА все равно для вас фаворит в дерби со «Спартаком»?

- Не могу так сказать. Шансы на победу теперь равные. У «Спартака» новый тренер, и непонятно, чего ожидать. А у «армейцев» серьезные потери в составе. Будет тяжело. Во многом судьбу матча определит дело случая. Как кому повезет.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв

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