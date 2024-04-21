Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названо условие для отставки Федотова из ЦСКА

21 Апреля 2024 • 11:41 Комментировать

В московском ЦСКА допускают отставку главного тренера команды Владимира Федотова по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации Legalbet, специалиста могут уволить в случае непопадания «армейцев» в тройку лучших команд чемпионата России сезона-2023/2024. Стоит отметить, что срок действующего контракта между клубом и тренером истекает летом следующего года.

В последнем матче ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» принимал грозненский «Ахмат». «Армейцы» потерпели поражение от аутсайдера со счетом 1:2. После 24 поединков подопечные Федотова занимаю пятое место, отставая от идущего третьим «Динамо» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник На Украине во время трансляции фамилию Миранчука специально произносят иначе Родри признался, чем «Реал» удивил игроков «Манчестер Сити» Кроос: «Рюдигер – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.04.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.13
Видео
21.04.24 в 16:15
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.29 5.20 10.00
Видео
21.04.24 в 18:15
Сочи Сочи
Урал Урал
2.07 3.65 3.20
Видео
21.04.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.31 3.65 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
11:54 · Россия. Премьер-лига
Агаларов: «Ахмат» может исправить ситуацию только за счёт характера»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Азнауров: «Балтика» — проходимый соперник»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Чанов объяснил, почему Акинфеев пропустил матч ЦСКА
11:39 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Краснодар» стал играть намного проще, чем раньше»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Губерниев предложил тренера в «Спартак»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Факелу» нужно выиграть все оставшиеся матчи»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ
11:16 · Россия. Премьер-лига
В Турции заявили, что Бурук не променяет «Галатасарай» на «Спартак»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Бериша: «Я уверен, что «Ахмат» останется в РПЛ»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Для «Ахмата» три очка гораздо важнее, чем для ЦСКА»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал причину, почему Дзюба может уехать в Китай
11:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Родины» Артига считает, что команда готова к РПЛ
10:57 · Россия. Премьер-лига
Богосавац: «После игры с «Балтикой» президент сказал, что верит в нас»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Бурук не входит в сферу интересов «Спартака»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Петрович считает, что Слишкович может остаться наставником «Спартака» по окончании сезона
Все новости
Рекомендуем