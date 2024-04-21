Названо условие для отставки Федотова из ЦСКА

В московском ЦСКА допускают отставку главного тренера команды Владимира Федотова по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации Legalbet, специалиста могут уволить в случае непопадания «армейцев» в тройку лучших команд чемпионата России сезона-2023/2024. Стоит отметить, что срок действующего контракта между клубом и тренером истекает летом следующего года.

В последнем матче ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» принимал грозненский «Ахмат». «Армейцы» потерпели поражение от аутсайдера со счетом 1:2. После 24 поединков подопечные Федотова занимаю пятое место, отставая от идущего третьим «Динамо» на одно очко.