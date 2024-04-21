Калинин: «Краснодар» стал играть намного проще, чем раньше»

Защитник «Факела» Игорь Калинин после поражения от «Краснодара» в матче 25-го тура РПЛ (0:2) высказался об игре «быков» во второй части нынешнего сезона.

По мнению Калинина, «Краснодар» стал действовать намного проще, чем раньше.

«Сейчас у них стало меньше комбинационной игры. Все выносы на Кордобу — они более упрощают игру. Сейчас это не тот «Краснодар», который был раньше», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

Напомним, в марте у «Краснодара» произошли изменения на тренерском мостике. Сербского тренера Владимира Ивича сменил Мурад Мусаев.

В 24 турах РПЛ «Краснодар» набрал 46 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» южане сейчас отстают на один балл.