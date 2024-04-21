Губерниев предложил тренера в «Спартак»

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении турецкого специалиста Окана Бурука в московский «Спартак».

«Может, лучше Сергей Бурунов будет тренером «Спартака»?» - оставил сообщение Губерниев в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» готовы подписать с Буруком двухлетнее трудовое соглашение. В настоящий момент турецкий наставник возглавляет стамбульский «Галатасарай».

«Спартак» отправил в отставку испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля. После 23 туров чемпионата России «народная команда» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.