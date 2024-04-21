Калинин: «Факелу» нужно выиграть все оставшиеся матчи»

Игрок воронежского «Факела» Игорь Калинин высказался об игре своей команды в сезоне-2023/2024. В последнем матче клуб уступил на выезде «Краснодару» со счетом 0:2.

«В матче с «Краснодаром» нам не хватило забитых голов. Положение команды в таблице на нас давит, но сейчас нам нужно выиграть все оставшиеся игры. Посмотрим, что будет в конце сезона», - приводит слова защитника «РБ Спорт».

После 24 поединков «Факел» набрал 26 баллов. Воронежская команда занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем поединке подопечные Сергея Ташуева сыграют против «Крыльев Советов».