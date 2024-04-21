Игрок «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим нападающим РПЛ.

Калинин выделил колумбийского игрока «Краснодара» Джона Кордобу, отметив, что против него сложно играть.

«Считаю, что Кордоба — лучший нападающий РПЛ. Против него тяжело играть», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Цвета «быков» нападающий защищает с 2021 года, ранее он выступал за немецкие клубы «Герту», «Кёльн» и «Майнц».

Контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.