Golden Boy: Как сложились карьеры победителей премии последних пяти лет

Представлены номинанты престижной награды лучшего молодого футболиста мира Golden Boy. Среди претендентов на победу есть двое россиян – Никита Салтыков («Крылья Советов») и Сергей Пиняев («Локомотив»). Наибольшие шансы на победу специалисты и букмекеры отводят юному таланту из «Барселоны» Ламину Ямалю. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как сложились судьбы победителей престижной премии последних лет.
Месси и Мбаппе в списке победителей
История Golden Boy берёт начало с 2003 года. За почти двадцатилетнюю историю приз лучшего молодого футболиста выигрывали Лионель Месси (2005 год) и Килиан Мбаппе (2017 год). Наибольшее количество побед у испанцев: Сеск Фабрегас (2006 год), Иско (2012 год), Педри (2001 год) и Гави (2022 год). Среди клубов лидирует «Манчестер Юнайтед». Трое его представителей (Руни, Андерсон и Антони Марсьяль) брали приз в разные годы.
Беллингем и Холанн лучшие
В 2019 году приз лучшему молодому футболисту мира достался португальцу Жоау Фелишу. Юноша, который в 2019 году перебрался из «Бенфики» в мадридский «Атлетико» за 127 млн евро, и впрямь удивлял своими способностями и талантами. Казалось, что Португалия может смело отправлять Криштиану Роналду на пенсию – ему приходит достойная смена. Но с каждым годом игровые показатели Фелиша ухудшались, а завершилось всё требуемой самим футболистом арендой в «Барселону», в составе которой в текущем сезоне Жоау отыграл ровно половину предоставленного игрового времени.
Каталония славится своими собственными талантами. Пример тому – воспитанник клуба Гави, который выиграл Golden Boy в 2022 году. После получения награды дела у полузащитника шли весьма неплохо, но в ноябре 2023 года он получил травму колена, которая вынудила его пропустить остаток сезона. Не блещет в текущем сезоне и Педри. Обладатель награды лучшего молодого футболиста 2021 года потерял в своей трансферной стоимости 20 млн евро. Немудрено, если ты проводишь на поле 40% игрового времени в 17 матчах Ла Лиги. Три жёлтые карточки против двух голов также привели к уменьшению трансферной стоимости.
Справедливость получения наград доказывают Эрлинг Холанн (2020 год) и победитель прошлого года Джуд Беллингем. Норвежец в текущем сезоне тратит на гол 100 минут во всех турнирах, а с момента получения награды подорожал почти вдвое – со 110 до 180 млн евро. Беллингем проводит лучший из своих пяти профессиональных сезонов в карьере, уже перешагнув отметку в 20 забитых мячей. В случае успеха в Ла Лиге и Лиге чемпионов с «Реалом» и на чемпионате Европы со сборной Англии Беллингем может стать самым дорогим игроком современности.
Победители премии лучшего молодого футболиста мира последних пяти лет
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|2023
|Джуд Беллингем
|«Реал» Мадрид
|180
|2022
|Гави
|«Барселона»
|90
|2021
|Педри
|«Барселона»
|80
|2020
|Эрлинг Холанн
|«Боруссия» Дортмунд
|180
|2019
|Жоау Фелиш
|«Атлетико» Мадрид
|30
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Константин Лицин
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