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Golden Boy: Как сложились карьеры победителей премии последних пяти лет

21 Апреля 2024 • 11:16 Комментировать

Представлены номинанты престижной награды лучшего молодого футболиста мира Golden Boy. Среди претендентов на победу есть двое россиян – Никита Салтыков («Крылья Советов») и Сергей Пиняев («Локомотив»). Наибольшие шансы на победу специалисты и букмекеры отводят юному таланту из «Барселоны» Ламину Ямалю. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как сложились судьбы победителей престижной премии последних лет.

Месси и Мбаппе в списке победителей

История Golden Boy берёт начало с 2003 года. За почти двадцатилетнюю историю приз лучшего молодого футболиста выигрывали Лионель Месси (2005 год) и Килиан Мбаппе (2017 год). Наибольшее количество побед у испанцев: Сеск Фабрегас (2006 год), Иско (2012 год), Педри (2001 год) и Гави (2022 год). Среди клубов лидирует «Манчестер Юнайтед». Трое его представителей (Руни, Андерсон и Антони Марсьяль) брали приз в разные годы.

Беллингем и Холанн лучшие

В 2019 году приз лучшему молодому футболисту мира достался португальцу Жоау Фелишу. Юноша, который в 2019 году перебрался из «Бенфики» в мадридский «Атлетико» за 127 млн евро, и впрямь удивлял своими способностями и талантами. Казалось, что Португалия может смело отправлять Криштиану Роналду на пенсию – ему приходит достойная смена. Но с каждым годом игровые показатели Фелиша ухудшались, а завершилось всё требуемой самим футболистом арендой в «Барселону», в составе которой в текущем сезоне Жоау отыграл ровно половину предоставленного игрового времени.

Каталония славится своими собственными талантами. Пример тому – воспитанник клуба Гави, который выиграл Golden Boy в 2022 году. После получения награды дела у полузащитника шли весьма неплохо, но в ноябре 2023 года он получил травму колена, которая вынудила его пропустить остаток сезона. Не блещет в текущем сезоне и Педри. Обладатель награды лучшего молодого футболиста 2021 года потерял в своей трансферной стоимости 20 млн евро. Немудрено, если ты проводишь на поле 40% игрового времени в 17 матчах Ла Лиги. Три жёлтые карточки против двух голов также привели к уменьшению трансферной стоимости.

Справедливость получения наград доказывают Эрлинг Холанн (2020 год) и победитель прошлого года Джуд Беллингем. Норвежец в текущем сезоне тратит на гол 100 минут во всех турнирах, а с момента получения награды подорожал почти вдвое – со 110 до 180 млн евро. Беллингем проводит лучший из своих пяти профессиональных сезонов в карьере, уже перешагнув отметку в 20 забитых мячей. В случае успеха в Ла Лиге и Лиге чемпионов с «Реалом» и на чемпионате Европы со сборной Англии Беллингем может стать самым дорогим игроком современности.

Победители премии лучшего молодого футболиста мира последних пяти лет

Год 
Игрок
Клуб на момент получения награды
Текущая трансферная стоимость, млн евро
2023 Джуд Беллингем «Реал» Мадрид 180
2022 Гави «Барселона» 90
2021 Педри «Барселона» 80
2020 Эрлинг Холанн «Боруссия» Дортмунд 180
2019 Жоау Фелиш  «Атлетико» Мадрид 30

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Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Килиан Мбаппе Сергей Пиняев Никита Салтыков ещё теги
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