Бериша: «Я уверен, что «Ахмат» останется в РПЛ»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша оценил шансы грозненской команды на сохранение прописки в РПЛ.

Напомним, в 24 турах чемпионата России «Ахмат» набрал 23 очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Ровно столько же баллов в своём активе имеет 15-й «Урал», который находится в зоне вылета.

«Я уверен, что мы останемся в РПЛ. Мы — «Ахмат»! «Ахмат» никогда не умирает», — приводит слова Бериши «Чемпионат».

Свой следующий матч «Ахмат» проведёт 25 апреля против «Сочи», который сейчас замыкает турнирную таблицу РПЛ. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.