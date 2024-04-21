Селюк: «Для «Ахмата» три очка гораздо важнее, чем для ЦСКА»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о гостевой победе грозненского «Ахмата» над столичным ЦСКА (2:1) в поединке 25-го тура чемпионата России.

«Для «Ахмата» эти три очка гораздо важнее, чем для ЦСКА. «Ахмат» после 1:7 встрепенулся, вышел с боевым настроем, как и положено команде. «Ахмат» всегда ассоциировался с бойцами», - передает слова агента Metaratings.ru.

После 24 туров грозненская команда набрала 23 балла и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева на своем поле встретятся с «Сочи».