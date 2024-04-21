Тихонов назвал причину, почему Дзюба может уехать в Китай

Бывший биатлонист Александр Тихонов высказался о возможном трансфере нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в чемпионат Китая.
«Ну, я думаю, что он уже хочет сбежать от позора, потому что я знаю, что у него друзей не осталось просто с его поведением, со всем прочим, с его отношением», - передает слова Тихонова «Всепроспорт».
Ранее в прессе сообщалось, что 35-летний нападающий может продолжить карьеру в клубе «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.
В текущем розыгрыше чемпионата России Дзюба провел 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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