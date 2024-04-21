Богосавац: «После игры с «Балтикой» президент сказал, что верит в нас»

Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац пообщался с журналистами после выездной победы над московским ЦСКА (2:1) в поединке 25-го тура Российской премьер-лиги.

«После игры с «Балтикой» была тяжёлая обстановка в команде. Но президент сказал, что верит в нас. Игроки сразу собрались. «Ахмат» сильная команда, наше место в верхней части таблицы», - передает слова защитника Metaratings.ru.

После 24 поединков «Ахмат» набрал 23 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч грозненская команда сыграет на своем поле против «Сочи». Встреча состоится 25 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени.