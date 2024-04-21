Бурук не входит в сферу интересов «Спартака»

Сегодня, 21 апреля, в прессе появилась информация об интересе московского «Спартака» к главному тренеру стамбульского «Галатасарая» Окану Буруку.

Впрочем, как информируют журналисты Metaratings.ru, турецкий специалист не является кандидатом на пост рулевого «народной команды». Окан не входит в шорт-лист «красно-белых». Столичный клуб рассматривает иностранных кандидатов из стран Евросоюза.

Ранее в прессе сообщалось об интересе «Спартака» к Владимиру Ивичу и Паскалю Янсену.

Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера московского коллектива был уволен испанец Гильермо Абаскаль.